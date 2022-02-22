Россиян предупредили об опасных мошеннических схемах к 23 февраля и 8 марта

Киберпреступники активно используют различные опасные схемы обмана в преддверии 23 февраля и 8 марта. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал руководитель группы анализа и расследований Центра мониторинга компании Angara Security Никита Струков. Он также предупредил россиян, что перед этими праздниками мошенники, как правило, атакуют противоположный пол — тех, кто будет дарить подарки.

«Самыми распространенными схемами мошенничества в канун праздников традиционно являются фишинговые атаки: почтовые и смс-рассылки, сообщения в соцсетях и мессенджерах, закупка рекламных объявлений в интернете. Каждое такое сообщение ведет пользователя на мошеннический сайт или форму оплаты. И там, и там будут использоваться элементы фирменного стиля компаний, которым доверяют люди», — отметил Струков.

По его мнению, перед 23 февраля преступники будут имитировать бренды, выпускающие мужские товары для ухода за собой, спорта и рыбалки, а также аксессуары для автомобилей. Сайтами, которые мошенники начнут копировать перед 8 марта, он назвал страницы известных брендов косметики, парфюмерии, нижнего белья, ювелирных украшений и доставки цветов.

«Цели мошенников могут быть разными, — констатировал Струков. — Кто-то пытается заразить устройство жертвы вредоносным ПО или получить данные банковской карты. Другие — просто продают поддельные товары низкого качества по высокой цене».

Специалист подчеркнул, что преступники также могут попытаться обмануть жертву с помощью различных фиктивных сервисов, требующих предоплату. Например, сайтов для бронирования столов в ресторанах, сервисов доставки цветов и подарков или страниц по продаже билетов на различные мероприятия. Струков отметил, что в таких ситуациях злоумышленники часто используют безналичный расчет, чаще всего — электронные кошельки.

«Корпоративный сегмент также подвержен подобным угрозам. Пользователи часто используют рабочие компьютеры в личных целях, в том числе при поиске и заказе подарков к праздникам. Даже наличие в компании средств, разграничивающих доступ сотрудников к интернету и блокирующих подозрительный почтовый и веб-контент, не сильно снижает потенциальные риски успешного проведения вирусных или фишинговых атак», — отмечает Струков.

Говоря о конкретных способах защиты от кибермошенников, эксперт Angara Security порекомендовал россиянам обращать внимание на адрес сайта, на котором совершается покупка (должен начинаться не с http, а с https; также не должен отличаться от официального названия бренда ни одной буквой), проверять с помощью доступных в интернете сервисов дату создания ресурса, а также скачивать официальные приложения магазинов из проверенных источников.

Ранее стало известно, что самой популярной мошеннической схемой в преддверии Дня святого Валентина стал шантаж личными фотографиями. Кроме того, пользователей пытались обмануть с помощью фейковых сайтов для организации свиданий.