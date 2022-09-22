В российском селе возвели буддистскую ступу

Жители бурятского села возвели буддистскую ступу

Жители села Улентуй Закаменского района Бурятии возвели в своем населенном пункте буддистскую ступу — субаргу. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщает «МК».

По данным издания, проект сооружения разработал лама села Аркадий Баиров. При этом сами жители приняли активное участи в строительстве: в частности, они занимались доставкой гравия и камней, а также штукатурными работами.

На данный момент строительство находится на завершающей стадии. Высота ступы составит более семи метров, благодаря чему она станет одной из самых больших в районе.

Освящение ступу планируется провести в ближайшее время. Она будет названа в честь Будды Амитабхи.

В середине июля в Бурятии открыли статую, посвященную бодхисаттве Арьяа Баала (Авалокитешвара). Как отмечалось, 41-метровый монумент стал самым большим изображением Арьяа Баалы в России.