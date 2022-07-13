В Бурятии открыли самую большую в России статую Арьяа Баалы

В Бурятии открыли 41-метровую статую Арьяа Баалы

В Бурятии открыли статую, посвященную бодхисаттве Арьяа-Баала (Авалокитешвара). Об этом в среду, 13 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство республики.

Как отмечается, 41-метровый монумент стал самым большим изображением Арьяа-Баалы в России. Статуя располагается на склоне горы на территории Парка религиозно-познавательного туризма «Арьяа-Баала» в Закаменском районе Бурятии. На церемонию открытия приехали паломники и туристы из разных регионов России, а также из Монголии.

«В честь открытия статуи в селе Санага с раннего утра идет молебен: ламы читают мантры, а верующие преподносят далга и хадаг в знак почтения. Сегодня для путешественников отрыт парк "Арья Баала". На протяжении всей тропы расположены четыре беседки, также стоят скамейки и урны, мягкие канатные перила», — рассказали в правительстве.

Там уточнили, что пройти всю тропу к статуе протяженностью два километра можно примерно за 35 минут. Непосредственно у подножия монумента находится одна из четырех смотровых площадок парка, с которой можно полюбоваться видом.

Ранее сообщалось, что власти Бурятии решили приурочить к открытию статуи Арьяа Баалы паломнический тур на лошадях. Верующим предлагалось за пять дней добраться верхом из села Аршан Тункинской долины до Санагинского дацана.