Паломники на лошадях приедут на открытие гигантской статуи Арьяа-Баала в Бурятии

В Бурятии к открытию статуи Арьяа-Баала приурочат паломнический тур на лошадях

Паломники на лошадях приедут на открытие гигантской статуи, посвященной бодхисаттве Арьяа-Баала (Авалокитешвара), в Бурятии. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает «МК».

Как отмечает издание, церемония открытия 41-метрового монумента, который станет самой большой статуей Арьяа-Баала в мире, состоится в селе Санага Закаменского района 13 июля. К этому событию в регионе решили приурочить паломнический тур на лошадях, пишет газета.

Так, 8 июля верующие отправятся из села Аршан Тункинской долины по направлению к Санагинскому дацану. Предполагается, что на преодоление маршрута у них уйдет пять дней. Завершится тур в день освящения статуи. Принять участие в паломничестве смогут все желающие, оформившие пропуск в Пограничном управлении ФСБ России по Бурятии.

Ожидается, что на церемонию открытия монумента съедутся гости и из других регионов России, а также представители других стран. Для них на территории Санагинского дацана организуют место для палаточного городка. Также там будут работать фуд-корты и торговые точки.

Возведение стати Арьяа-Баала началось в 2018 году. Она станет центром парка религиозно-познавательного туризма «Арьяа Баала».