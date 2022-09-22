На Украине призвали американские компании тестировать оружие в бою

Замминистра обороны Украины Гаврилов призвал компании США тестировать оружие в бою

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов призвал американские военные компании тестировать свое оружие в ходе боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

«Если у вас есть какие-то идеи или какие-то пилотные проекты, которые нужно протестировать перед массовым производством, вы можете присылать их нам, и мы объясним, как это сделать. В итоге вы получите штамп — проверено войной на Украине. Вы его [оружие] легко продадите», — заявил Гаврилов.

Он отметил, что некоторые начинающие компании уже тестируют свои наработки на Украине. В частности, они предоставили Киеву еще не испытанные технологии защиты от беспилотников и помех.

Ранее Гаврилов выражал надежду на то, что заявление президента России Владимира Путина положительно отразилось на готовности Вашингтона передать Киеву баллистические ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System).