Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине призвали американские компании тестировать оружие в бою

Замминистра обороны Украины Гаврилов призвал компании США тестировать оружие в бою

Фото: Defence Imagery / Flickr

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов призвал американские военные компании тестировать свое оружие в ходе боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

«Если у вас есть какие-то идеи или какие-то пилотные проекты, которые нужно протестировать перед массовым производством, вы можете присылать их нам, и мы объясним, как это сделать. В итоге вы получите штамп — проверено войной на Украине. Вы его [оружие] легко продадите», — заявил Гаврилов.

Он отметил, что некоторые начинающие компании уже тестируют свои наработки на Украине. В частности, они предоставили Киеву еще не испытанные технологии защиты от беспилотников и помех.

Ранее Гаврилов выражал надежду на то, что заявление президента России Владимира Путина положительно отразилось на готовности Вашингтона передать Киеву баллистические ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Евросоюз расширит санкции против руководства России
Комиссар российского региона заявил о зарплатах в 205 тысяч мобилизованным
В Мелитополе сообщили о взрыве в районе центрального рынка
Власти Запорожья рассказали о степени готовности к референдуму
Пожилая продавщица задержала вооруженного грабителя
Работник магазина подменил автодиски и обогатился на миллионы рублей
Wildberries начал штрафовать сотрудников за испорченные поставщиком товары
Российским депутатам и сенаторам назвали условие отправки в зону спецоперации
Шакира впервые рассказала о связанных с разводом с Жераром Пике переживаниях
Экономист заявил о необходимости девальвации рубля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.