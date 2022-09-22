На Украине рассказали о тестировании американского оружия в стране

Замглавы МО Украины Гаврилов заявил, что компании США уже тестируют оружие в стране

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов рассказал, что некоторые американские компании уже тестируют свое оружие на территории страны. Об этом сообщает издание Military Times.

По словам Гаврилова, ряд компаний уже передал Киеву «еще не выпущенное» оборудование. В частности, речь идет о технологиях против беспилотников и для защиты от помех. «И они возвращаются с продуктом, который конкурентоспособен на рынке, потому что он был протестирован в зоне боевых действий», — сказал он.

Замглавы МО Украины добавил, что оборонные компании США могут использовать конфликт на Украине для испытания своих пилотных проектов. «Если у вас есть какие-то идеи или некоторые пилотные проекты, которые нужно испытать перед массовым производством, вы можете послать их нам, и мы объясним, что нужно делать», — предложил Гаврилов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна обсуждает с США поставку дальнобойных ракет. По его словам, переговоры продолжаются несмотря на заявления Соединенных Штатов о том, что они не собираются поставлять Украине это оружие.