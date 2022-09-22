Студентам с Украины запретили выезжать за границу

5.ua: украинским студентам запретили покидать страну из-за массовой подделки документов

Украинским студентам запретили выезд за границу из-за массовой подделки документов. Об этом сообщает телеканал 5.ua.

Госпогранслужба Украины вводит данное ограничение в связи с большим количеством желающих незаконно покинуть страну и избежать мобилизации.

По информации телеканала, в украинском МВД объяснили, с какими документами студенты иностранных вузов могут пересечь границу. В ведомстве подчеркнули, что выехать с Украины смогут только те, кто поступил в учебные заведения до февраля 2022 года.

«Однако и это решение на самом деле не действует — студентам предыдущих лет покинуть страну тоже не удается», — передает телеканал.

Ранее стало известно, что Госпогранслужба Украины ограничила выезд в другие страны большинству беженцев. Теперь сделать это смогут лишь жители регионов, в которых проходят боевые действия.