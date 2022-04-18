Большинству украинских беженцев запретили выезжать из страны без загранпаспорта

Госпогранслужба Украины ограничила выезд из страны беженцев без загранпаспортов

Госпогранслужба Украины ограничила выезд за границу большинству беженцев. Отныне сделать это смогут лишь жители регионов, в которых идут боевые действия. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Демченко, передает РИА Новости.

По словам Демченко, пограничники будут принимать отдельные решения, касающиеся пропуска за границу по внутренним паспортам. Запрет не коснется граждан, покидающих регион, где ведутся активные боевые действия. Демченко подчеркнул, что остальным будет отказано в выезде.

На протяжении последних полутора месяцев украинские беженцы могли въезжать на территорию Европейского союза (ЕС) без загранпаспортов. По словам представителя Госпогранслужбы, это происходило из-за большой загруженности сотрудников ведомства, которые не успевали оформлять документы желающим покинуть страну.

17 апреля «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») сообщили о случаях высадки пассажиров поездов на границе со странами ЕС из-за отсутствия у них загранпаспортов. В компании отметили, что не получали от Госпогранслужбы никаких предупреждений об изменении правил.

Ранее сообщалось, что семью украинских беженцев сняли с рейса из Кракова в Лондон из-за того, что они не смогли распечатать посадочные билеты на самолет. В аэропорту их попросили заплатить за регистрацию 65 долларов, но таких средств у украинцев не было.