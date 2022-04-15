Украинских беженцев сняли с рейса из-за не распечатанных билетов на самолет

Семью беженцев из Украины сняли с рейса Ryanair из-за не распечатанных билетов на самолет

Семью украинских беженцев сняли с рейса из Кракова в Лондон из-за того, что они не смогли распечатать посадочные билеты на самолет. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, Венера Муминова с мужем и дочерью планировали улететь в Великобританию рейсом Ryanair. У пассажиров не было доступа к сайту авиакомпании, чтобы распечатать билеты заранее — в итоге в аэропорту их попросили заплатить за регистрацию 65 долларов (примерно 5,2 тысячи рублей).

Однако таких средств у беженцев не было — им пришлось ждать следующего рейса восемь часов. За печать билетов заплатила их знакомая из Лондона Мишелина Примроуз. По ее словам, семья тяжело перенесла дорогу.

«Они и так прошли через многое, а теперь вынуждены сталкиваться с таким неуважительным отношением со стороны персонала Ryanair», — возмутилась она.

Ранее в январе в США трех пьяных пассажирок не пустили на борт самолета после того, как они напали на сотрудника охраны аэропорта. Туристки должны были вылететь в город Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), однако рейс авиакомпании Delta Air Lines задерживался. Тогда женщины отправились в бар в зоне вылета, где за четыре часа употребили в общей сложности девять видов алкогольных напитков.