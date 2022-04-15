Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Украинских беженцев сняли с рейса из-за не распечатанных билетов на самолет

Семью беженцев из Украины сняли с рейса Ryanair из-за не распечатанных билетов на самолет

Фото: Nacho Doce / Reuters

Семью украинских беженцев сняли с рейса из Кракова в Лондон из-за того, что они не смогли распечатать посадочные билеты на самолет. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, Венера Муминова с мужем и дочерью планировали улететь в Великобританию рейсом Ryanair. У пассажиров не было доступа к сайту авиакомпании, чтобы распечатать билеты заранее — в итоге в аэропорту их попросили заплатить за регистрацию 65 долларов (примерно 5,2 тысячи рублей).

Однако таких средств у беженцев не было — им пришлось ждать следующего рейса восемь часов. За печать билетов заплатила их знакомая из Лондона Мишелина Примроуз. По ее словам, семья тяжело перенесла дорогу.

«Они и так прошли через многое, а теперь вынуждены сталкиваться с таким неуважительным отношением со стороны персонала Ryanair», — возмутилась она.

Ранее в январе в США трех пьяных пассажирок не пустили на борт самолета после того, как они напали на сотрудника охраны аэропорта. Туристки должны были вылететь в город Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), однако рейс авиакомпании Delta Air Lines задерживался. Тогда женщины отправились в бар в зоне вылета, где за четыре часа употребили в общей сложности девять видов алкогольных напитков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Успенский
Обсудить
Последние новости
Американские дроны-камикадзе применили против российских танков в ДНР
Искусственному интеллекту нашли применение в творчестве
В мире заметили признаки «криптооттепели»
Тренер «Баварии» рассказал об угрозах смерти после вылета из Лиги чемпионов
Врач назвал доступные способы укрепить легкие после пневмонии
Безработного и водителя отправили в колонию за убийство россиян и разбой
На смартфонах Samsung заметили загадочные полосы
В Москве заметили пропажу одного типа квартир
Захарова раскритиковала власти Молдавии за запрет георгиевской ленты
Италия возобновила работу посольства на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.