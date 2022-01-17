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Пьяные пассажирки напали на сотрудника аэропорта и лишились путешествия

В аэропорту Нью Йорка три пьяные пассажирки напали на охранника из-за недопуска в самолет

Фото: Henry Nicholls / Reuters

В США трех пьяных пассажирок не пустили на борт самолета и лишили путешествия из-за того, что они напали на сотрудника охраны аэропорта. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью Йорке. Туристки должны были вылететь в город Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), однако рейс авиакомпании Delta Air Lines задерживался.

Тогда женщины отправились в бар в зоне вылета, где за четыре часа употребили в общей сложности девять видов алкогольных напитков. Когда они проследовали на посадку, сотрудник авиакомпании не допустил их в самолет, указав на их неадекватное состояние и отсутствие защитных масок. Путешественницам предложили улететь следующим рейсом, когда они протрезвеют.

В ответ нарушительницы порядка избили прибывшего охранника — ударили по голове рацией, затем повалили на пол, пинали и наступали ему на лицо. Представителю Delta Air Lines с трудом удалось изолировать женщин.

Спустя несколько месяцев разбирательств дебоширкам предъявили обвинения в нападении на сотрудника службы безопасности авиакомпании и оштрафовали на общую сумму 75 тысяч долларов (примерно 5,7 миллиона рублей). Теперь каждой придется заплатить по 25 тысяч долларов (около 1,9 миллиона рублей).

Ранее в январе российская туристка устроила скандал на борту самолета, летевшего по маршруту ДубайЕкатеринбург, и была изолирована в туалете. По словам очевидцев, нарушительница порядка во время полета громко разговаривала и приставала к семье, летевшей с ней в одном ряду.

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Мария Гейн
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