Афины обвинили Эрдогана в использовании ООН как средства вульгарной пропаганды

Греция обвинила Эрдогана в использовании ООН для распространения ложных обвинений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использовал площадку Генассамблеи ООН для распространения ложных обвинений. С таким обвинением выступил официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому, передает ТАСС.

«Господин Эрдоган в неприемлемом жесте политического оппортунизма попытался использовать Генеральную Ассамблею ООН как площадку для распространения fake news («ложных новостей» — прим. «Ленты.ру») и средство вульгарной пропаганды с необоснованными претензиями и неприемлемыми суждениями в адрес Греции, которые не соответствуют целям и принципам ООН», — сказал он.

Иконому подчеркнул, что Организация Объединенных Наций была создана после Второй мировой войны, чтобы человечество не вернулось к варварству и жестокому насилию. «ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, чтобы мы больше не переживали подобных трагедий», — указал он. Представитель Афин назвал большой наглостью использование площадки ООН лидером страны, которая «систематически занимается нарушением международной законности».

«Турция господина Эрдогана добровольно отошла от западных цивилизационных достижений и теперь находится вне рамок международного права. Господин Эрдоган должен знать, что для того, чтобы иметь возможность ссылаться на что-то вроде прав человека и международного права, он должен сначала уважать и соблюдать их на деле сам», — заключил Иконому.

10 сентября Анкара обвинила Афины в обстреле судна, следовавшего в международных водах в 11 милях от турецкого острова Бозджаада, и потребовала серьезного расследования инцидента. В Греции эти заявления назвали провокацией и указали, что судно не остановилось ни на требования греческой береговой охраны, ни на звуковые предупреждения в громкоговорители.