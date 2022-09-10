Турция обвинила Грецию в обстреле судна

РИА Новости: Турция обвинила Грецию в открытии огня по судну и потребовала расследования

Анкара обвинила Афины в обстреле судна, следовавшего в международных водах, в 11 милях от турецкого острова Бозджаада, и потребовала серьезного расследования инцидента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

По информации собеседника агентства, инцидент произошел в субботу, 10 сентября в 13.27 (совпадает с мск). Греческая сторона открыла преследующий огонь по судну ро-ро под флагом Коморских островов «Анатолиан», которое следовало в международных водах в 11 морских милях к юго-западу от Бозчаады (остров у пролива Дарданеллы). После прибытия в этот район катеров турецкой береговой охраны греческая сторона была вынуждена покинуть территорию.

Источник агентства рассказал, что Турция предприняла «немедленные попытки выразить протест против этого инцидента, который полностью противоречит международному праву». «Была подчеркнута серьезность инцидента и потребовано немедленное расследование и объяснение», — добавил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о готовности нанести моментальный удар в случае перехода Греции к эскалации в территориальных спорах между государствами. В то же время он подчеркнул, что в Афинах уже не предпринимают шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе.

В ответ на это премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что угрозы Турции на запугают греков, поскольку страна укрепляет собственные вооруженные силы и обладает сильными союзниками.

Отношения между Грецией и Турцией накалились после новостей о том, что греческая система ПВО произвела захват цели в тот момент, когда в ее поле распознавания оказался турецкий истребитель. Инцидент произошел в районе острова Крит, где был размещен зенитный комплекс российского производства С-300.