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Турция обвинила Грецию в обстреле судна

РИА Новости: Турция обвинила Грецию в открытии огня по судну и потребовала расследования

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Анкара обвинила Афины в обстреле судна, следовавшего в международных водах, в 11 милях от турецкого острова Бозджаада, и потребовала серьезного расследования инцидента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

По информации собеседника агентства, инцидент произошел в субботу, 10 сентября в 13.27 (совпадает с мск). Греческая сторона открыла преследующий огонь по судну ро-ро под флагом Коморских островов «Анатолиан», которое следовало в международных водах в 11 морских милях к юго-западу от Бозчаады (остров у пролива Дарданеллы). После прибытия в этот район катеров турецкой береговой охраны греческая сторона была вынуждена покинуть территорию.

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Источник агентства рассказал, что Турция предприняла «немедленные попытки выразить протест против этого инцидента, который полностью противоречит международному праву». «Была подчеркнута серьезность инцидента и потребовано немедленное расследование и объяснение», — добавил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о готовности нанести моментальный удар в случае перехода Греции к эскалации в территориальных спорах между государствами. В то же время он подчеркнул, что в Афинах уже не предпринимают шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе.

В ответ на это премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что угрозы Турции на запугают греков, поскольку страна укрепляет собственные вооруженные силы и обладает сильными союзниками.

Отношения между Грецией и Турцией накалились после новостей о том, что греческая система ПВО произвела захват цели в тот момент, когда в ее поле распознавания оказался турецкий истребитель. Инцидент произошел в районе острова Крит, где был размещен зенитный комплекс российского производства С-300.

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Марина Совина
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