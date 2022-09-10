Премьер Греции ответил на угрозы Турции

Премьер Греции Мицотакис: угрозы Турции не запугают греков, у Афин сильные союзники

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что угрозы Турции на запугают греков, поскольку страна укрепляет собственные вооруженные силы и обладает сильными союзниками. Об этом политик заявил в рамках открытия 86-й Международной выставки, которую в прямом эфире транслировал телеканал ERT.

«Наш ответ на провокации Турции — усиление вооруженных сил, создание союзов и альянсов, но главное — это единство греческого народа. Нас не запугают. На угрозы с другого берега Эгейского моря отвечает одно греческое слово — охи ("нет" по-гречески, — прим. «Ленты.ру»), господин Эрдоган. И я скажу это на языке, который он, возможно, понимает лучше — йок ("нет" по-турецки прим. «Ленты.ру») с Грецией», — заявил Мицотакис. Его речь сопровождалась бурными аплодисментами и одобрительным свистом аудитории.

Греческий лидер отметил, что страна закупает новое оружие, в том числе французские истребители Rafale и фрегаты Belharra. Также, добавил он, Афины в рамках общего плана поддержки вооруженных сил занимаются укреплением границ с Турцией и усилением береговой охраны.

Ранее Эрдоган предупредил о готовности нанести моментальный удар в случае перехода Греции к эскалации в территориальных спорах между государствами. В то же время он подчеркнул, что в Афинах уже не предпринимают шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе.

Отношения между Грецией и Турцией накалились после новостей о том, что греческая система ПВО произвела захват цели в тот момент, когда в ее поле распознавания оказался турецкий истребитель. Инцидент произошел в районе острова Крит, где был размещен зенитный комплекс российского производства С-300.

