Генсек ООН призвал страны подтвердить отказ от использования ядерного оружия

Генсек ООН призвал ядерные державы подтвердить отказ от использования атомного оружия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ядерные страны подтвердить отказ от использования атомного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал конфликт на Украине «бессмысленной войной», которая имеет безграничный потенциал, способный нанести ужасный ущерб по всему миру. «Само по себе это абсолютно неприемлемо. Все ядерные державы должны подтвердить приверженность неиспользованию и полной ликвидации ядерных вооружений», — заявил генсек.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил об отсутствии блефа в словах российского лидера Владимира Путина о защите России ядерным оружием. Он выразил надежду на то, что «наступит мир и все сделают все от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение». По словам сербского лидера, это «намного лучше, чем ждать поражения другой стороны».