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В США назвали единственный способ предотвращения своего краха

Экс-конгрессмен Гингрич: только победа республиканцев на выборах предотвратит крах США
Ньют Гингрич

Ньют Гингрич. Фото: Lucas Jackson / Reuters

Бывший спикер нижней палаты американского конгресса, республиканец Ньют Гингрич назвал единственный способ спасения США от краха. О нем он рассказал в своей статье для издания The Washington Times.

Предотвратить крах Соединенных Штатов способна лишь победа республиканцев на промежуточных ноябрьских выборах, уверен он. Гингрич подчеркнул, что масштабы провала президента США Джо Байдена и крупных правительственных социалистов становятся все более очевидными.

«Скотт Расмуссен сообщил, что 88 процентов американцев согласны с тем, что в стране настал кризис стоимости жизни. На самом деле, 66 процентов — двое из каждых трех человек — посчитали его серьезным», — привел статистику автор. Согласно подсчетам экономиста Стива Мура, Байдену удалось менее чем за два года снизить реальные доходы среднестатистического американца на три тысячи долларов. Это связано с тем, что стоимость жизни росла быстрее заработной платы, говорится в публикации.

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По мнению Гингрича, доказательством степени «оторванности от реальности» американского президента и его администрации стало организованное в Белом доме мероприятие, посвященное чествованию «Закона о снижении инфляции» в разгар экономического кризиса. «Демократы праздновали законопроект, который, по мнению большинства американцев, усилит инфляцию из-за роста государственных расходов. После объявления о росте инфляции их посыл сделался смехотворным, но они продолжали стоять на своем», — отмечает политик.

Ранее США были провозглашены главным победителем по итогам энергетического кризиса в Европе. В частности, из-за открытия ими огромного рынка для своих поставщиков газа и усиления контроля над Евросоюзом.

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Варвара Кузьмина
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