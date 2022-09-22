Старейшая в России участница Великой Отечественной умерла в возрасте 105 лет

В Тюмени умерла старейшая в России участница Великой Отечественной войны

В Тюмени в возрасте 105 лет умерла старейшая в России участница Великой Отечественной войны Александра Чебаненко. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, ветеран скончалась в больнице в ночь на 22 сентября.

Моор рассказал, что родившаяся в 1917 году Чебаненко оказалась на фронте с первых дней войны. Она служила в армии в качестве медсестры и получила ранение. Женщина была награждена орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, а также медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За оборону Кавказа».

После завершения войны Чебаненко жила в Тюмени и работала в Тюменской области, добавил Моор. Он выразил соболезнования родным и близким ветерана.

Ранее в Белграде в возрасте 110 лет умерла старейшая русская эмигрантка Тамара Крутикова (Круглова). Члены ее семьи рассказали «Ленте.ру», что женщина родилась 27 марта 1912 года в семье офицера Российской империи. В 1920 году она вынужденно покинула страну вместе с отцом, служившим в Русской армии генерала Петра Врангеля.