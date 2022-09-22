Виртуальную реальность применили в качестве успокоительного во время операции

PLOS ONE: VR-очки позволили сократить применение пропофола во время операций

Американские медики из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконисс провели хирургическое вмешательство, в которой применили виртуальную реальность, что позволило использовать меньше успокоительных препаратов. Выводы работы описаны в PLOS ONE.

В ходе исследования хирурги провели операцию по лечению синдрома запястного канала. Обычно во время процедуры пациентам вводят препарат пропофол, а также местную анестезию. В итоге больные находятся под сильным седативным воздействием лекарства, что делает их сонными и спокойными. Однако такой метод может привести к падению артериального давления и сужению верхних дыхательных путей, что увеличивает риск инсульта, инфаркта или дыхательной недостаточности.

Для эксперимента исследователи разделили 34 испытуемых на две группы: первую погружали в виртуальную реальность и использовали традиционные препараты, а вторым давали только пропофол. В VR-очках участники могли самостоятельно выбрать себе окружающее пространство: луг, лес или горы. В результате пациентам из первой группы в среднем требовалось на 260 миллиграммов меньше анестезирующего вещества. Также таких оперируемых выписывали из послеоперационного блока примерно на 22 минуты раньше. Спустя месяц после вмешательства между двумя группами не обнаружили никакой разницы в функционале кисти.

В апреле 2022 года стало известно, что Microsoft подала на патент первой перчатки виртуальной реальности.