Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

У морских анемонов обнаружили гены молодости

Cell Reports: у морских анемонов обнаружили гены молодости нервной системы

Изображение: C: Andreas Denner

Ученые Венского университета обнаружили гены, которые наделяют нервную систему морских анемонов «вечной» молодостью. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.

Генетики продемонстрировали, что у анемонов Nematostella vectensis существует те же генные каскады для формирования различных типов нервных клеток, что и у более сложных организмов. Для этого они использовали транскриптомику отдельных клеток, в ходе которой определялось совокупность транскриптов — молекул РНК, образующихся в процессе транскрипции генов.

Оказалось, что нейроны, железистые клетки и стрекательные клетки происходят из общей популяции клеток-предшественников. В этом развитии ключевую роль играет ген SoxC, который экспрессируется во всех клетках-предшественницах и необходим для образования нейронов и других типов зрелых клеток. Известно, что этот ген играет важную роль в формировании нервной системы у людей и многих других животных.

Также ученые обнаружили, что у морских анемонов генетические процессы развития нейронов сохраняются от периода эмбриона до взрослого организма, что способствует балансу нейронов на протяжении всей жизни Nematostella vectensis. Это позволяет им заменять отсутствующие нейроны и сохранять молодость нервной системы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало не попадающие под частичную мобилизацию профессии
Стало известно мнение приезжих о москвичах
В ЛНР прибыли иностранные наблюдатели для участия в референдуме
В Польше начали готовиться к ядерной катастрофе
Таиланд окончательно отменит все въездные ограничения для туристов
В России собрались за восемь лет построить новые суда для перевозок угля
Посла России вызвали в МИД Швейцарии из-за референдумов в Донбассе
Немецкий автогигант задумался над отступлением из Германии
Анна Седокова отказалась от одного продукта ради похудения
Губернатор граничащего с Украиной региона показал разрушения после обстрела ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.