Cell Reports: у морских анемонов обнаружили гены молодости нервной системы

Ученые Венского университета обнаружили гены, которые наделяют нервную систему морских анемонов «вечной» молодостью. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.

Генетики продемонстрировали, что у анемонов Nematostella vectensis существует те же генные каскады для формирования различных типов нервных клеток, что и у более сложных организмов. Для этого они использовали транскриптомику отдельных клеток, в ходе которой определялось совокупность транскриптов — молекул РНК, образующихся в процессе транскрипции генов.

Оказалось, что нейроны, железистые клетки и стрекательные клетки происходят из общей популяции клеток-предшественников. В этом развитии ключевую роль играет ген SoxC, который экспрессируется во всех клетках-предшественницах и необходим для образования нейронов и других типов зрелых клеток. Известно, что этот ген играет важную роль в формировании нервной системы у людей и многих других животных.

Также ученые обнаружили, что у морских анемонов генетические процессы развития нейронов сохраняются от периода эмбриона до взрослого организма, что способствует балансу нейронов на протяжении всей жизни Nematostella vectensis. Это позволяет им заменять отсутствующие нейроны и сохранять молодость нервной системы.