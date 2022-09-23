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Россияне стали чаще покупать антидепрессанты

«Известия»: продажи антидепрессантов в России за последний месяц выросли на 15 процентов

Фото: Volodymyr Hryshchenko / Unsplash

Продажи антидепрессантов, нейролептиков и транквилизаторов в России за последний месяц выросли на 15 процентов, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом жители страны стали покупать такие препараты в среднем на 30 процентов чаще.

С начала текущего года россияне запаслись успокоительными почти на 15 миллиардов рублей. Врачи рекомендуют не увлекаться седативными средствами и принимать их только по назначению. По информации экспертов, самыми популярными средствами оказались препараты под брендами «Афобазол», «Ципралекс» и «Грандаксин».

По словам директора СРО «Ассоциация независимых аптек», главы альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, рост спроса на антидепрессанты в России связан с общим тревожным фоном, вызванным геополитической и экономической ситуацией. «Сезонность тоже играет большую роль. Традиционно весной и осенью спрос на эти группы препаратов увеличивается», — сказала она.

Ранее «Комменсантъ» сообщал, что приостановка глобальными фармкомпаниями клинических исследований в России лишит россиян сотен препаратов нового поколения. Под угрозой оказался выход на рынок более 300 лекарств в ближайшее десятилетие, в том числе против болезней, считающихся сейчас неизлечимыми.

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Марина Совина
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