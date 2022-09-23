Под рухнувшим зданием обнаружили живую и невредимую четырехмесячную девочку
В Иордании четырехмесячную девочку спасли из-под обрушившегося четырехэтажного жилого здания. Об этом сообщает Metro.
Дом рухнул, когда мать девочки, 26-летняя Исраа Раед, отлучилась по делам. Пока ее не было, за младенцем должна была присматривать ее подруга. Когда женщина вернулась, то обнаружила на месте дома руины и работающих спасателей.
Раед призналась, что продолжала верить в чудо, в то, что ее дочь все еще жива. После 30 часов раскопок спасатели действительно обнаружили под завалами ее дочь, которая оказалась жива и невредима. «Я поняла, что это она, по ее розовой пижаме. Словами не описать, как я счастлива», — вспоминает женщина.
В результате обрушения жилого дома погибли 14 человек.
Ранее сообщалось, что мальчик из Филиппин спрятался в холодильнике от приближавшегося к его дому мощного оползня и провел внутри 20 часов. После спасения ребенок находился в состоянии шока, но его жизни ничего не угрожало.