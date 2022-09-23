Энергосистемы стран Балтии заявили о готовности отключения со стороны России

Энергосистемы балтийских стран готовы к возможному отключению со стороны России

Глава эстонского сетевого оператора Elering Таави Вескимяги (Taavi Veskimagi) заявил, что, в случае отключения российской энергосистемы, Эстония, Латвия и Литва смогут синхронизировать свою электрическую сеть с энергосистемой континентальной Европы максимум за 6-12 часов. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы достигли первоначальной готовности в том, чтобы в течение 6-12 часов синхронизироваться с сетью континентальной Европы через литовско-польское соединение», — сказал представитель эстонской компании.

По его словам, правовая база для такого шага готова, а также проведена подготовка к поддержке сети стран Балтии через польско-шведское соединение. Вескимяги отметил, что по плану отключение от российской сети должно произойти в 2025 году, однако существует риск того, что Россия может отключить страны Балтии от своей сети раньше.

Ранее европейскую энергосистему раскритиковал испанский премьер Педро Санчес, назвав ее нефункционирующим рынком.