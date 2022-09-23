Россиянин осужден на 18 лет за вооруженное нападение на полицейских

Житель Башкирии получил 18 лет колонии за нападение на полицейских и перестрелку с ними

В Республике Башкортостан суд приговорил к 18 годам лишения свободы 42-летнего местного жителя, который вместе с приятелем напал на полицейских, отобрал у них табельное оружие и попытался их застрелить. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

Мужчина признан виновным в покушении на убийство должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей, хищении огнестрельного оружия и его незаконной перевозке. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд и следствие установили, что днем 3 декабря 2021 года начальник участковых и его подчиненный приехали в деревню Акчишма, чтобы доставить местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, в отдел полиции для проведения следственных действий. Однако мужчина позвал приятеля и они вместе напали на правоохранителей. Отобрав у них табельное оружие, напавшие открыли по ним стрельбу. Один из силовиков получил ранения, а мужчины скрылись на автомобиле.

Они бросили машину в другом районе, однако их нашли правоохранительные органы. При задержании приятель фигуранта дела покончил с собой.

Подсудимый не признал вину в совершенных преступлениях.