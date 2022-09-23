Актриса Сандра Буллок выставила на продажу ранчо в Калифорнии за шесть миллионов долларов

Актриса Сандра Буллок решила избавиться от ранчо в США. Об этом сообщает LA Times.

Звезда фильмов «Мисс Конгениальность» и «Предложение» выставила на продажу ранчо под названием «Ферма» (Farm), расположенное в Южной Калифорнии возле горного хребта Паломар. За объект актриса попросила шесть миллионов долларов.

По данным Dirt, площадь особняка составляет 551,6 квадратных метра. В нем есть четыре спальни, шесть ванных комнат, кухня, столовая, а также гостиная с камином.

В интерьере хозяйского дома 1990 года постройки преобладает молочно-белый оттенок, его дополняют детали в бежевых, серых, коричневых, черных тонах. Особенностью дизайна комнат служат сводчатые потолки с деревянными балками и французские двери. Из многих комнат можно попасть во внутренний двор с фонтаном.

На участке площадью 36,8 гектара есть бассейн с морской водой и видом на горы и долину, беседка, мастерская и курятник. Кроме того, на территории высажены цветы и деревья разных видов, в том числе авокадо. Для гостей предусмотрен отдельный дом.

Ранее в сентябре стало известно, что рэпер Канье Уэст передумал продавать огромное ранчо Monster Lake в штате Вайоминг. Ранчо находилось на рынке с октября 2021 года по начало августа 2022 года, Уэст планировал выручить от продажи 11 миллионов долларов.