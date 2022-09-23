Растерянный вид Байдена на конференции вызвал насмешки в сети

Daily Mail: Джо Байден не смог найти выход со сцены во время конференции в Нью-Йорке

Президент США Джо Байден привлек внимание пользователей Twitter, в очередной раз потеряв выход со сцены после своего выступления. Как уточняет Daily Mail, инцидент произошел во время конференции The Global Fund в Нью-Йорке.

На опубликованных в Twitter кадрах видно, как глава Белого дома закончил выступление, пошел в сторону левого края сцены и замер с согнутыми в локтях руками. После этого он обратился к кому-то из зала, пытаясь уточнить знаками, в правильном ли направлении идет. Президент резко развернулся, когда поднявшийся на сцену спикер обратился к нему, поблагодарив за речь. Не дослушав выступающего, Байден развернулся и сошел со сцены.

«Байден совсем заблудился на сцене. Страшно и грустно», — подписал видео советник по коммуникациям сенатора от штата Техас Теда Круза Стив Гест. Растерянный вид американского лидера вызвал насмешки у пользователей платформы. «Так грустно для США и так забавно для всего остального мира»,« Вот что происходит, когда [его супруги] Джилл нет рядом, чтобы его держать [за руку]», «Он будто на полном серьезе собирался спрыгнуть [со сцены]», — писали они.

Среди комментаторов нашлись и те, кто посочувствовал Байдену или напротив, признались, что его состояние никак их не заботит.

Ранее приподнятое настроение и потерянный вид Байдена, приехавшего на похороны королевы Великобритании Елизаветы II, спровоцировали насмешки и критику.