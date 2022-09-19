Поведение Байдена на похоронах Елизаветы II вызвало насмешки в сети

Поведение президента США Джо Байдена на похоронах Елизаветы II спровоцировало насмешки

Приподнятое настроение и потерянный вид президента США Джо Байдена, приехавшего на похороны королевы Великобритании Елизаветы II, вызвали насмешки в сети. Пользователи Twitter живо отреагировали на видео с места событий, размещенное в Twitter телеканала NBC.

На кадрах видно, как глава Белого дома вошел в Вестминстерское аббатство, сжимая руку супруги. В какой-то момент он остановился в проходе. На съемке с другого ракурса заметно, что он смеется.

Комментаторы обратили внимание на то, что американский лидер выглядит потерянным. «Держит ее за руку, как потерявшееся дитя», «Джилл, скажи-ка еще раз, где мы?», «Сомневаюсь, что Байден будет в списке кандидатов в 2024 году. Мы видим тут слабого старика, что неудивительно, учитывая его возраст и рабочий стаж», «Его надо крепче держать за руку», — писали они в комментариях.

Некоторые раскритиковали Байдена за его улыбку и смех. «Джо Байден такой засранец, смеется [тут]. Счастлив, что он в центре внимания. Ему плевать на скорбь других или ее смерть», «Улыбается, потому что гвардеец сообщил ему про afterparty (вечеринка, которая проводится после основного торжества — прим. «Ленты.ру»)», «Позор», — отметили пользователи с никами ksenia_tvshow, isfy_7 и Duryea132.

При этом нашлись и те, кто отозвался о президенте с одобрением. «Во всяком случае, мы знаем, что этот президент не позволит себе чего-либо невежливого или грубого, что заставило бы нас стыдиться», «Достойные представители нашей страны», «Очень ими горжусь», «Слава богу, что это они, а не Трамп с Меланьей», — написали такие комментаторы.

Ранее сообщалось, что тело покойного монарха вынесли из Вестминстерского дворца, где оно находилось со среды, 14 сентября. По традиции, сохранившейся со времен королевы Виктории, орудийный лафет с гробом катили 142 военных моряка.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.