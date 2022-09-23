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В Херсонской области задержали группу украинских диверсантов

ГУ МВД Херсонской области сообщило о задержании пяти диверсантов
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Viktor Gurniak / Reuters

В Херсонской области задержали диверсионно-разведывательную группу из пяти человек, сообщило ГУ МВД региона в своем Telegram-канале.

«В ходе реализации оперативной информации сотрудниками полиции при силовой поддержке группы Росгвардии "Юг" в поселке Правые Саги Алешковского района была задержана уже вторая диверсионно-разведывательная группа, в составе пяти человек», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что были обнаружены тайники с оружием, а также изъяты автоматы и пулеметы Калашникова, более 8000 патронов различного калибра, гранатометы, мины, ручные гранаты, 9 противотанковых управляемых ракет и форма Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ГУ МВД заявили, что задержанные дают признательные показания о целях диверсий, указывая на подельников, «проводятся мероприятия по их задержанию».

22 сентября в Херсонской области силовики ликвидировали группу диверсантов, которые планировали совершить теракты на референдуме о присоединении к России 23 сентября. Во время проведения операции один из диверсантов оказал вооруженное сопротивление и был убит, остальные четверо задержаны.

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Кристина Есикова
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