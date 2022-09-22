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В Херсоне заявили о ликвидации группы диверсантов

В Херсоне заявили о ликвидации диверсантов, планировавших теракты во время референдума
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Херсоне силовики ликвидировали группу диверсантов, планировавших совершить теракты во время проведения референдума 23 сентября, сообщает Министерство внутренних дел Херсонской области в своем Telegram-канале.

«Обнаружена и обезврежена диверсионно-разведывательная группа, планировавшая осуществление террористических актов на объектах гражданской инфраструктуры, целью которых являлись срыв мероприятий по проведению референдума, запугивание гражданского населения», — говорится в сообщении.

В ходе операции один из диверсантов оказал вооруженное сопротивление и был убит, остальные четверо задержаны, сообщили в ведомстве.

Накануне в районе центрального рынка Мелитополя произошел взрыв в результате которого пострадало три человека. Власти Запорожской области расценили произошедшее как теракт.

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