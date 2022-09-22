Три человека пострадали в результате теракта в Мелитополе

Рогов сообщил, что три человека пострадали в результате теракта в центре Мелитополя

Три человека пострадали в результате взрыва в районе центрального рынка в Мелитополе. Местные власти уже назвали произошедшее терактом, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его цитирует РИА Новости.

«В результате теракта пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает», — заявил Рогов.