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Три человека пострадали в результате теракта в Мелитополе

Рогов сообщил, что три человека пострадали в результате теракта в центре Мелитополя

Фото: РИА Новости

Три человека пострадали в результате взрыва в районе центрального рынка в Мелитополе. Местные власти уже назвали произошедшее терактом, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его цитирует РИА Новости.

«В результате теракта пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает», — заявил Рогов.

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Алевтина Запольская
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