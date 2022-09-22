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Власти Запорожской области назвали терактом взрыв в Мелитополе

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов назвал терактом взрыв в Мелитополе

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что взрыв в Мелитополе является терактом спецслужб Украины, который совершен с целью запугивания граждан накануне референдума. Его слова передает РИА Новости.

«Взрыв является терактом, устроенным спецслужбами режима Зеленского, который бесится из-за желания и начала самоопределения жителей Запорожской области. Это попытка запугать мирных жителей. Но нас этим не запугать, выбор однозначно будет сделан и подобными вещами они только убеждают нас в том, что мы делаем все правильно», — утверждает он.

22 сентября в районе центрального рынка города произошел взрыв. На место выехали полицейские, ведутся следственные действия. В результате пострадали три человека, им оказывают помощь. Рогов сообщил, что жизням пострадавших ничего не угрожает.

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Кристина Есикова
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