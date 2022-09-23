Украинский диверсант разочаровался в населении Херсонщины

Украинский диверсант не смог найти поддержки для подрыва ЛЭП в Новой Каховке

Бывший сотрудник органов внутренних дел Украины, задержанный силовиками в ходе подготовки к подрыву линий электропередачи (ЛЭП), Валерий Панчук рассказал, что не смог найти поддержки среди населения Новой Каховки для совершения диверсии, передает РИА Новости.

По словам Панчука, его курировал сотрудник украинской разведки по имени Виталий. В ходе подготовки к подрыву ЛЭП, подающих энергию в Крым, Херсонскую и Запорожскую области, бывший силовик понял, что в одиночку не справится, о чем доложил куратору. В мае Виталий связался с Панчуком и спросил, сможет ли он найти пособников для совершения диверсии. В то время бывший украинский силовик был уверен, что многие местные жители согласятся помогать ему.

«Начал людей спрашивать — знакомые отказались. А потом я уже ходил и слушал, как люди разговаривают — люди поменяли отношение: что Украина бросила, тогда уже начали давать пенсии (от России — прим. «Ленты.ру»), пайки. То есть люди стали относиться лучше в сторону России. Людей я себе, помощников, не нашел», — рассказал задержанный диверсант.

21 сентября российские военные предотвратили теракт в Голопристанском районе Херсонской области. Одним из задержанных в ходе операции и был Панчук. У диверсантов обнаружили самодельные взрывные устройства, которые ликвидировали на месте.