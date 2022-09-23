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Минобороны отчиталось об уничтожении иностранных наемников в ДНР

Минобороны России сообщило, что ВКС уничтожили более 100 иностранных наемников в ДНР

Фото: Diego González / Unsplash

Российские подразделения в ходе cпецоперации за минувшие сутки уничтожили свыше 100 иностранных наемников и более 400 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в министерстве обороны.

В ведомстве отчитались, что в районах города Славянска и населенного пункта Озерное Донецкой народной республики (ДНР) нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наемников.

Помимо этого, высокоточным ударом ВКС по подразделениям 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Краматорска ликвидированы свыше 220 украинских военнослужащих, добавили в Минобороны.

Ранее в министерстве обороны сообщили, что за сутки ВСУ выпустили 13 артиллерийских снарядов по Энергодару и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Уточнялось, что обстрел велся с позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

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Сергей Истомин
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