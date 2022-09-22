В Минобороны рассказали об обстрелах Энергодара и ЗАЭС

Минобороны заявило, что по Энергодару и ЗАЭС за сутки выпустили 13 снарядов

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 13 артиллерийских снарядов по Энергодару и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в четверг, 22 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Украинской артиллерией выпущено 13 артиллерийских снарядов. Обстрел велся с позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области», — пояснили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что ответным огнем российских войск подразделения ВСУ были подавлены. На ЗАЭС радиационная обстановка на данный момент в норме.

Накануне Минобороны России заявило, что ВСУ обстреляли ЗАЭС. В результате обстрела оказалась повреждена одна из труб системы безопасности пятого энергоблока. Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что украинские войска обстреляли ЗАЭС американскими реактивными установками.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).