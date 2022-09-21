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Кадыров раскрыл подробности обстрела ЗАЭС

Кадыров заявил об обстреле ЗАЭС американскими реактивными установками

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) из американских реактивных установок. О таких подробностях рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 21 сентября в ходе обстрела Энергодара один снаряд попал на территорию ЗАЭС, что привело к повреждению трубы системы безопасности.

«При осмотре места происшествия выяснилось, что обстрел атомной электростанции укронацисты вели из американских реактивных установок. Об этом наглядно говорят найденные осколки крупнокалиберного снаряда», — объяснил глава региона.

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Также Кадыров призвал показать эти материалы «крупным планом» гражданам Европы и США, чтобы они сделали выводы, кто занимается убийством жителей Донбасса.

21 сентября Минобороны России заявило, что ВСУ обстреляли ЗАЭС. В результате обстрела оказалась повреждена одна из труб системы безопасности пятого энергоблока.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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