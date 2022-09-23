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Президенту Московской областной нотариальной палаты запросили меру пресечения

СКР ходатайствует о домашнем аресте президента Московской областной нотариальной палаты

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) попросил суд поместить под домашний арест президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова, обвиняемого в коммерческом подкупе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения фигуранту дела до 21 ноября 2022 года. Смирнову предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

По данным следствия, Смирнов запросил пять миллионов рублей за назначение сына знакомой на должность нотариуса в одном из нотариальных округов Московской области. Он сам предложил женщине трудоустроить ее сына. Мужчину задержали при получении денег в его служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве.

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Любовь Ширижик
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