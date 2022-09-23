В Германии резко подорожали дрова

Федеральное статистическое ведомство: дрова и древесные гранулы в ФРГ подорожали на 85,7%

Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что дрова и древесные гранулы в Германии резко подорожали. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в августе цены на дрова выросли на 85,7 процента по сравнению с тем же месяцем 2021 года. По данным ведомства, древесная щепа, которая используется для систем отопления, в августе подорожала на 133,3 процента по сравнению с тем же месяцем 2021-го. Кроме того, в августе цена на древесные гранулы была на 108,2 процента выше, чем в том же месяце прошлого года.

Федеральное статистическое ведомство Германии назвало повышенный спрос на дрова и увеличение закупочных и транспортных расходов в деревообрабатывающей промышленности причинами роста цен.

Ранее сообщалось, что, столкнувшись с ростом цен на газ и электроэнергию, многие жители Франции решили отапливать дома дровами предстоящей зимой. Предприятия по производству дров работают в полную мощность, поток заказов не прекращается, а продажи дровяных печей за год выросли в полтора раза. Отмечается, что возросшие запросы клиентов связаны с опасениями возможного дефицита, а также стремлением не платить больше с приближением зимы.

