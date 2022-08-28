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Жители Франции начали запасаться дровами из-за цен на электричество

France info: французы решили отапливать дома дровами из-за роста цен на электричество

Фото: david lindahl / Unsplash

Столкнувшись с ростом цен на газ и электроэнергию многие жители Франции решили отапливать дома дровами предстоящей зимой, пишет France info.

Предприятия по производству дров работают в полную мощность, поток заказов не прекращается, а продажи дровяных печей за год выросли в полтора раза. Отмечается, что возросшие запросы клиентов связаны с опасениями возможного дефицита, а также стремления не платить больше с приближением зимы.

За последние два года цена за куб дров выросла в среднем на 20 процентов. Например, на предприятии в Орвиле стоимость куба составляет 85 евро, что на 10 евро больше, чем в прошлом году. При этом даже с нынешними ценами дрова остаются менее дорогостоящим видом топлива по сравнению с газом и электричеством.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что в стране не произойдет резкого скачка стоимости электроэнергии. Чтобы избежать подорожания электроэнергии, власти страны планируют контролировать, как жители экономят ее у себя дома.

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Варвара Кошечкина
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