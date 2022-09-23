Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Звезда Comedy Club рассказал о предложении Эрнста

Вадим Галыгин рассказал, что Константин Эрнст лично предложил ему вести шоу «Фантастика»

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Бывший резидент Comedy Club Вадим Галыгин рассказал, как гендиректор Первого канала Константин Эрнст лично предложил ему вести шоу «Фантастика» с виртуальными аватарами. Его комментарий приводит издание News.ru.

«У моего приглашения в проект есть предыстория. Когда были юбилейные игры КВН, Константин Львович во всеуслышание сказал: "Я предлагаю Вадику Галыгину шоу на Первом канале"», — рассказал комик.

По словам Галыгина, после публичного заявления Эрнста ему неоднократно поступали вопросы о том, о каком проекте идет речь. «А я сам не знал и отвечал: "Константин Львович обещал, значит, выполнит"», — вспомнил он.

Галыгин отметил, что Эрнст хотел рассказать ему о проекте лично. Звезда Comedy Club добавил, что, приехав на совещание и узнав о том, что ему предлагают вести шоу на Первом канале, согласился. Ведущий подчеркнул, что его заинтересовало то, что новый проект предназначен для максимально широкой аудитории, в том числе для семейного просмотра.

О том, что Галыгин станет ведущим шоу на Первом канале, ранее сообщила «Экспресс-газета». Позже комик подтвердил, что его пригласили на роль ведущего, однако не раскрывал детали нового проекта.

«Фантастика» — шоу, в котором будут соревноваться 12 анимированных двойников реальных людей, половиной из них будут обычные люди, а другой половиной — знаменитости. Аватары будут повторять мимику, пластику и жесты участников. Новый проект Первого канала выйдет на экраны в сентябре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на информацию о планах мобилизовать более 300 тысяч человек
Психотерапевт подсказала способы прекратить истерику у дошкольника
Российские близнецы приняли участие в показе Gucci на Неделе моды в Милане
Лидер ОПГ «Кусковские» погиб в Донбассе
Тарифы ЖКХ в России поднимут раньше запланированного
Финляндия запретит транзит россиян с шенгеном
Звезда Comedy Club рассказал о предложении Эрнста
Девочка рассказала о жизни с аллергией на воду и слезы
Мексика отказалась вводить не одобренные Совбезом ООН санкции
Державшую двух детей на цепи россиянку осудили на пять лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.