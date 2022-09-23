Звезда Comedy Club рассказал о предложении Эрнста

Вадим Галыгин рассказал, что Константин Эрнст лично предложил ему вести шоу «Фантастика»

Бывший резидент Comedy Club Вадим Галыгин рассказал, как гендиректор Первого канала Константин Эрнст лично предложил ему вести шоу «Фантастика» с виртуальными аватарами. Его комментарий приводит издание News.ru.

«У моего приглашения в проект есть предыстория. Когда были юбилейные игры КВН, Константин Львович во всеуслышание сказал: "Я предлагаю Вадику Галыгину шоу на Первом канале"», — рассказал комик.

По словам Галыгина, после публичного заявления Эрнста ему неоднократно поступали вопросы о том, о каком проекте идет речь. «А я сам не знал и отвечал: "Константин Львович обещал, значит, выполнит"», — вспомнил он.

Галыгин отметил, что Эрнст хотел рассказать ему о проекте лично. Звезда Comedy Club добавил, что, приехав на совещание и узнав о том, что ему предлагают вести шоу на Первом канале, согласился. Ведущий подчеркнул, что его заинтересовало то, что новый проект предназначен для максимально широкой аудитории, в том числе для семейного просмотра.

О том, что Галыгин станет ведущим шоу на Первом канале, ранее сообщила «Экспресс-газета». Позже комик подтвердил, что его пригласили на роль ведущего, однако не раскрывал детали нового проекта.

«Фантастика» — шоу, в котором будут соревноваться 12 анимированных двойников реальных людей, половиной из них будут обычные люди, а другой половиной — знаменитости. Аватары будут повторять мимику, пластику и жесты участников. Новый проект Первого канала выйдет на экраны в сентябре.