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Галыгин станет ведущим шоу на Первом канале

Комик Вадим Галыгин сообщил, что станет ведущим шоу на Первом канале

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярный комик, бывший резидент Comedy Club Вадим Галыгин подтвердил сообщения о том, что он станет ведущим шоу на Первом канале. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

«Шоу на Первом канале будет, но каким оно будет — пока сказать не могу. Дело в том, что Константин Львович [Эрнст] (генеральный директор Первого канала — прим. «Ленты.ру») обещал мне шоу на Первом канале на юбилейной игре КВН в прошлом году. И сдержал свое обещание», — отметил Галыгин.

Экс-резидент Comedy Club добавил, что речь идет не о программе «Голос». Другие подробности он не раскрыл.

О том, что Галыгин будет вести шоу на Первом канале, написала ранее «Экспресс-газета». По информации издания, комик станет ведущим новой версии передачи «Голос». Отмечалось, что участники нового шоу — шесть известных и шесть неизвестных исполнителей — будут скрываться от членов жюри и зрителей за виртуальными аватарами.

Вадим Галыгин — бывший игрок команды КВН из Белоруссии. После КВН он некоторое время был резидентом Comedy Club, затем снимался в различных развлекательных шоу на федеральных каналах, в частности, вел собственную передачу «Время Г» на НТВ. Был режиссером, продюсером и сценаристом сериала «Галыгин.РУ» на СТС.

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Олег Давыдов
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