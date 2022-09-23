Девушка громко ушла со свадьбы родственика и нашла поддержку в сети

Девушка ушла со свадьбы брата ее мужа, когда его семья не позволила ей сесть рядом

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она громко ушла со свадьбы брата своего мужа. Она рассказала, что семья супруга не позволила ей сидеть на торжестве рядом с ними, после чего она решила покинуть праздник. В комментариях к посту многие пользователи сети поддержали решение героини истории.

Автор рассказала, что вышла замуж полгода назад. Она уточнила, что ее отношения с родственниками супруга нельзя назвать близкими. По словам девушки, у них с семьей мужа мало общего. Кроме того, они виделись всего на двух общих мероприятиях. По словам героини истории, на прошлой неделе была свадьба брата ее супруга. «Я переживала, но надеялась, что это даст мне возможность пообщаться с семьей мужа, особенно со свекровью», — отметила она.

«Мы с мужем приехали на торжество вместе. Затем он ушел поздороваться с гостями, а я пошла поправить макияж», — написала девушка. Когда она вернулась, оба семейных стола были заполнены, и муж рассказчицы сидел со своими родителями и сестрами.

«Я растерялась, и моя свекровь повела меня к столу, где сидели все остальные гости. Я вежливо сказала матери мужа, что хотела бы сидеть с семьей и супругом. Однако мой муж сказал, что для меня нет свободного места», — пожаловалась она. Когда девушка попросила супруга принести ей стул, он сказал, что не может этого сделать, потому что является на свадьбе лишь гостем. Затем мужчина посоветовал жене сесть за другой стол, но она отказалась.

«Свекровь начала обвинять меня в том, что я устраиваю неуместную сцену, поэтому я решила уйти со свадьбы. Несколько гостей слышали наш громкий спор», — отметила автор. По ее словам, муж пытался убедить ее в том, чтобы она осталась, но она отказалась. «Я сказала, что не собираюсь быть изгоем в семье, но он заявил, что все мы были лишь гостями торжества», — пересказала она.

В комментариях под постом пользователи отметили, что такое поведение родственников рассказчицы говорит о том, что они не хотят принимать ее в семью. Многие также осудили поведения мужа автора, который отказался заступаться за свою супругу.