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Модель снялась в юбке-стрингах и возмутила пользователей сети

Модель Матос снялась в юбке-стрингах бренда Fashion Nova и вызвала возмущение в сети

Кадр: @fashionnova

Модель Кимбелла Матос снялась в откровенном наряде бренда Fashion Nova и вызвала возмущение у пользователей сети. Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

На размещенных кадрах девушка позировала в монохромном черном образе. Так, он состоял из асимметричного топа с завязками на талии, частично обнажавшего грудь манекенщицы снизу, и мини-юбки, верхняя часть которой была выполнена в виде стрингов.

В свою очередь юзеры не оценили дизайн изделия, отметив, что в нем не следует появляться на публике. «Хватит рекламировать подобную одежду», «Ну нет, это уже слишком», «Мне не нравится», «Это нормально только для съемок откровенного видео или личной встречи с мужчиной», — прокомментировали они.

Ранее в сентябре сообщалось, что модель Камилла Алмейда снялась в купальнике бренда Fashion Nova с эффектом голого тела и была обругана в сети. На размещенном снимке девушка позировала в бассейне, стоя по пояс в воде лицом к камере. При этом она надела указанный предмет гардероба, принт на котором повторял особенности обнаженной женской фигуры.

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Карина Черных
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