Гарика Сукачева обязали выплатить долг по услугам ЖКХ

Суд в Москве обязал музыканта Гарика Сукачева выплатить долг за коммунальные услуги

Таганский районный суд Москвы обязал режиссера и музыканта Гарика Сукачева выплатить долг по коммунальным услугам. Сумму оценили в несколько сотен тысяч рублей, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Суд удовлетворил иск товарищества собственников жилья «Арт-Хаус» и решил взыскать в качестве долга по услугам ЖКХ сумму в размере 514 тысяч рублей, а также 15 тысяч рублей пени и 8,5 тысяч на судебные расходы.

Изначально ТСЖ подало на Сукачева в суд с требованием взыскать задолженность по оплате помещения и ЖКУ. Они хотели получить 514 тысяч рублей за услуги и 179 тысяч в качестве пени.

Ранее у российского актера и режиссера Данилы Козловского нашли долг за элитную квартиру в центре Москвы. Агентство, с которым артист подписывал договор, обанкротилось. В итоге конкурсный управляющий подал в суд на некоторых жильцов, включая актера, с требованием заплатить за жилье.