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Германии предрекли дефицит продовольствия

Die Welt: пищевая промышленность Германии переживает серьезный кризис

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Пищевая промышленность Германии на сегодняшний день переживает самый серьезный кризис со времен окончания Второй мировой войны, сообщает Die Welt.

Отмечается, что ФРГ грозит дефицит продовольствия. Производители замороженных и свежих продуктов в стране сообщили о риске скорого прекращении деятельности в связи с высокими ценами на энергоносители, пишет издание.

Компании призывают власти к оказанию государственной помощи. «Существует угроза значительного дефицита продовольствия в ежедневном снабжении людей продуктами питания в Германии», — говорится в открытом письме представителей отрасли, адресованном правительству ФРГ.

Авторы письма заявили, что ситуация с доходами ежедневно ухудшается, а некоторые компании уже готовятся к возможному банкротству. В письме отмечается, что отсутствие финансовой поддержки может в скором времени привести к опустошению полок в магазинах. «Действуйте сейчас — иначе холодильники и морозильники для населения Германии скоро останутся пустыми», — сказано в обращении.

По словам исполнительного директора DTI Сабины Айхнер, представители индустрии замороженных продуктов давно начали готовиться к кризисным сценариям. «Ситуация напряженная, предел загрузки достигнут, поэтому в случае чрезвычайной ситуации компаниям придется сократить ассортимент», — подчеркнула она.

Ранее директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли предрек, что человечество столкнется с массовым голодом, политической дестабилизацией, а также неконтролируемой миграцией в том случае, если не будет принято каких-либо мер для решения продовольственного кризиса, существующего в настоящее время.

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Марина Совина
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