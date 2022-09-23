Германии предрекли дефицит продовольствия

Die Welt: пищевая промышленность Германии переживает серьезный кризис

Пищевая промышленность Германии на сегодняшний день переживает самый серьезный кризис со времен окончания Второй мировой войны, сообщает Die Welt.

Отмечается, что ФРГ грозит дефицит продовольствия. Производители замороженных и свежих продуктов в стране сообщили о риске скорого прекращении деятельности в связи с высокими ценами на энергоносители, пишет издание.

Компании призывают власти к оказанию государственной помощи. «Существует угроза значительного дефицита продовольствия в ежедневном снабжении людей продуктами питания в Германии», — говорится в открытом письме представителей отрасли, адресованном правительству ФРГ.

Авторы письма заявили, что ситуация с доходами ежедневно ухудшается, а некоторые компании уже готовятся к возможному банкротству. В письме отмечается, что отсутствие финансовой поддержки может в скором времени привести к опустошению полок в магазинах. «Действуйте сейчас — иначе холодильники и морозильники для населения Германии скоро останутся пустыми», — сказано в обращении.

По словам исполнительного директора DTI Сабины Айхнер, представители индустрии замороженных продуктов давно начали готовиться к кризисным сценариям. «Ситуация напряженная, предел загрузки достигнут, поэтому в случае чрезвычайной ситуации компаниям придется сократить ассортимент», — подчеркнула она.

Ранее директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли предрек, что человечество столкнется с массовым голодом, политической дестабилизацией, а также неконтролируемой миграцией в том случае, если не будет принято каких-либо мер для решения продовольственного кризиса, существующего в настоящее время.

