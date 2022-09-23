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В Херсонской области заявили о высокой активности на референдуме

Глава ЦИК Херсонской области Захарова: к 14:00 проголосовало уже несколько тысяч человек
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Избирательная комиссия Херсонской области фиксирует высокую активность жителей региона на референдуме о присоединении к России. Об этом заявила глава ЦИК Херсонщины Марина Захарова, передает ТАСС.

«По состоянию на 14:00 по московскому времени у нас были данные, что в Херсоне проголосовало несколько тысяч человек. Мы считаем это очень положительным моментом. Сегодня первый день, и мы ожидаем как итог большое количество граждан», — заявила Захарова.

Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября.

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Василий Мека
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