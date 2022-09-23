Россиянам раскрыли обстановку в охваченной протестами мусульманской стране

АТОР: обстановка в туристических регионах Ирана спокойная несмотря на массовые протесты

Ситуация в популярных туристических регионах Ирана, несмотря на вспыхнувшие в стране протесты, спокойная, россиянам ничего не угрожает. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператоры раскрыли, что включают в программы по мусульманской стране такие города, как Тегеран, Исфахан, Шираз, Персеполис, Язд, провинцию Керман, остров Киш и пустыню Лут. Отмечается, что произошедшие события никак не затронули туристическую жизнь в этих местностях. «Обстановка там спокойная, никаких волнений не происходило, туристические объекты работают в штатном режиме», — сообщили в АТОР.

По данным специалистов, главным образом массовые протестные акции охватили районы Курдистана. В ассоциации подчеркнули, что российские туристы сохраняют спокойствие, однако от них периодически поступают вопросы по поводу приемлемого в Иране дресс-кода.

Отмечается, что события в стране пока не приводят к аннуляции забронированных туров. Однако в АТОР полагают, что в случае, если волнения продолжатся, турпоток в страну может снизиться.

В Иране вспыхнули протесты после похорон 22-летней Махсы Амини, скончавшейся после избиения в полиции из-за «неправильного» хиджаба. Возмущение жителей вызвал тот факт, что причиной гибели девушки назвали проблемы с сердцем.