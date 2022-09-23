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Территорию нарзанного источника в КЧР очистили от мусора

В Карачаево-Черкесии волонтеры очистили от мусора территорию нарзанного источника

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Карачаево-Черкесии волонтеры расчистили от мусора территорию Красногорского нарзанного источника и сквер в городе Усть-Джегута. Об этом сообщает ТАСС.

Удалось собрать порядка тонны мусора.

«Два объекта мы убрали — территорию популярного Красногорского нарзанного источника, а также привокзальный сквер в городе Усть-Джегута. Всего собрали более 50 мешков с двух территорий, это был и тяжелый мусор, и легкий, в том числе пластиковый мусор, бумажки, разбитые бутылки», — рассказал руководитель организации Денис Липов.

В акции приняли участие около 30 участников организации «КЧР — территория жизни», в основном студенты и школьники. В ближайшие дни волонтеры планируют очистить от мусора территорию Эльтаркачского Нарзана и место отдыха у поймы реки Кубань недалеко от Усть-Джегуты.

«К нашим акциям хотим привлекать больше подростков, поэтому в этом году начнем читать эколого-просветительские лекции в школах. На тех местах, где убираем, мы ставим яркие таблички с надписью о том, что здесь убирали дети. В ближайшее время проведем круглый стол, выпустим буклеты о защите окуражющей среды и раздадим детям», — добавил Липов.

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Варвара Кошечкина
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