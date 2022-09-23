В Венгрии заявили об огромном вреде антироссийских санкций для Европы

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об огромном вреде антироссийских санкций для Европы

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал последствия санкций, введенных Евросоюзом против России. Об этом он высказался в беседе с ТАСС на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Сийярто заявил, что антироссийские санкции наносят огромный вред Европе.

«Если посмотреть на санкционную политику Евросоюза не в идеологическом или политическом, а в профессиональном ключе, то видно, что она невероятно болезненна для Европы. Взлетела инфляция, цены на энергию заоблачные, стоимость товаров и продуктов чертовски растет <...>. Говоря в целом, санкции наносят огромный вред Европе», — отметил глава МИД Венгрии.

Венгерское правительство полагает, что ограничительные меры, которые приносят больший вред ее инициаторам, а не объектам, «не имеют никакого смысла».

В том же интервью Сийярто прокомментировал выдачу шенгенских виз россиянам. Он подчеркнул, что страна продолжит выдавать эти документы гражданам России. «Я уважаю других, тех, кто заявляет, что не будет выдавать визы российским гражданам, но обсуждать их — не моя работа. Мы такого решения не принимали», — заявил министр.