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Венгрия прокомментировала выдачу виз россиянам

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что страна продолжит выдачу шенгенских виз россиянам
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН прокомментировал ситуацию с выдачей шенгенских виз россиянам. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Сийярто заявил, что Венгрия продолжит выдавать россиянам шенгенские визы.

«Есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима. Это более сложная и немного более долгая процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не означает, что мы не выдаем визы. Конечно, мы продолжим выдавать визы в соответствии с процедурой», — подчеркнул глава МИД страны.

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Министр добавил, что подразумевает выдачу в том числе многократных виз. Он напомнил, что входящие страны обладают необходимой процедурой. Дипломат подчеркнул, что Венгрия не принимала решения об остановке выдачи виз гражданам России.

«Я уважаю других, тех, кто заявляет, что не будет выдавать визы российским гражданам, но обсуждать их — не моя работа. Мы такого решения не принимали. Почему мы должны это делать? Мы продолжим выдавать визы гражданам России», — заключил Сийярто.

Ранее Генсек ООН оценил идею о визовых ограничениях для россиян. Он назвал эту инициативу негативной и отметил, что после начала российский спецоперации на Украине отношения между Россией и Евросоюзом заметно ухудшились.

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Марина Совина
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