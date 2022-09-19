Генсек ООН оценил идею о визовых ограничениях для россиян

Генсек ООН Гутерриш назвал визовые ограничения для граждан России не очень хорошей идеей

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш негативно оценил инициативу о визовых ограничениях для граждан России со стороны западных государств и назвал эту меру не очень хорошей идеей. Об этом сообщают РИА Новости.

Генсек отметил, что после начала российский спецоперации на Украине отношения между Россией и ЕС значительно ухудшились. «И, очевидно, я надеюсь, что по окончании войны все эти ситуации исчезнут», — выразил надежду Гутерриш.

Он добавил, что некоторые россияне желают покинуть страну после начала СВО, поэтому идея с запретом выдачи виз для граждан России является негативной мерой.

Ранее стало известно, что Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. При этом отмечается, что запрет на въезд не распространяется на родственников граждан ЕС, дипломатов, владельцев рабочих и учебных виз и работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок, а также политических диссидентов из России.

