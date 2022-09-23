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Кадыров сравнил референдумы в Чечне и Донбассе

Рамзан Кадыров вспомнил о референдуме в Чечне в начале 2000-х
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о наблюдении за стартом референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, и сравнил их с референдумами, прошедшими в республике в начале 2000-х. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы помним, как жители Чеченской Республики в начале двутысячных точно так же ждали референдум, чтобы поставить точку в кровопролитии и стать полноправными гражданами России», — сообщил он.

По словам Кадырова, после референдума в Чечне настал мир, и республика расцвела. «Мы стали жить, а не выживать, построили города и теперь живем в полной безопасности», — добавил он. По мнению главы Чечни, жители Донбасса, Запорожья и Херсона сделают правильный выбор. «Россия своих не бросает, и сделает все возможное, чтобы ее граждане чувствовали себя в безопасности», — заключил он.

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Первый президент Чечни Ахмат Кадыров в ходе первой чеченской кампании в 1994-1996 годах был муфтием непризнанной Республики Ичкерия, поддерживал лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова, а также призывал чеченцев к джихаду — священной войне против иноверцев. Во время второй чеченской войны в 1999-2000 годах Кадыров-старший отказался принимать участие в военных действиях и сыграл ключевую роль в передаче сел и городов Гудермесского района Чечни под контроль федеральных властей. Его сняли с должности муфтия и признали врагом чеченского народа.

В 2000 году президент России Владимир Путин назначил Ахмата Кадырова главой администрации Чечни. Спустя три года он победил на выборах руководителя региона. В мае 2004 года Кадыров-старший погиб при взрыве на стадионе «Динамо» в Грозном. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров боевиков Шамиль Басаев.

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Варвара Кошечкина
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