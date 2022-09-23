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Умер режиссер Владимир Краснопольский

В возрасте 89 лет умер режиссер Владимир Краснопольский

Фото: Максим Новиков / ТАСС

Ушел из жизни советский и российский режиссер Владимир Краснопольский. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Краснопольский скончался в возрасте 89 лет. Другие подробности произошедшего не уточняются.

Режиссер родился в 1933 году в Свердловске в семье артиста Свердловского государственного театра музыкальной комедии Аркадия Краснопольского и балетмейстера Ольги Князевой. В 1963 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал в Свердловской киностудии и в компании «Мосфильм». Среди работ Краснопольского — «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Стюардесса», «Ермак», «Две судьбы», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Любовь — не картошка», «Экспроприатор» и другие. Был удостоен звания народный артист РСФСР и различных наград, в числе Государственной премии СССР, премии Ленинского комсомола, орденов «Знак Почета», «Ордена Почета», «За заслуги перед Отечеством» (IV и III степени).

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Дениза Мацаева
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